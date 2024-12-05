Росія вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі

Сьогодні, 5 грудня, Росія повідомила, що вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє Reuters.
Росія заявила, що робить це у відповідь на рішення Польщі закрити російське консульство в Познані.
Також МЗС РФ повідомило, що оголошує трьох дипломатичних співробітників польського консульства “персонами нон грата. Вони повинні будуть покинути Росію до певної дати.
"Польській стороні було наголошено, що Москва вживала і вживатиме жорстких заходів у відповідь на будь-які недружні кроки щодо Росії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.
В свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення закрити консульство в Познані було реакцією на диверсії та підпали Росії, отже Росія не має права так реагувати.
"І ми не проводимо підпалів і диверсій в Росії. Проте всі знають, що таке Росія, тому це не несподівана акція", - зазначив Сікорський.
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23 жовтня Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані через недавні спроби диверсій Росіян. Він також пригрозив закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі.
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Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані.
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Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, то Варшава поставиться до цього з "найбільшою симпатією".
- 27 листопада у Познані почалося вивезення майна з генконсульства РФ.