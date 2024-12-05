​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
ГоловнаСвіт

Росія вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі

РФ робить це у відповідь на рішення Польщі закрити російське консульство в Познані.

Росія вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі
Речниця МЗС РФ Марія Захарова

Сьогодні, 5 грудня, Росія повідомила, що вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Reuters

Росія заявила, що робить це у відповідь на рішення Польщі закрити російське консульство в Познані.

Також МЗС РФ повідомило, що оголошує трьох дипломатичних співробітників польського консульства “персонами нон грата. Вони повинні будуть покинути Росію до певної дати.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Польській стороні було наголошено, що Москва вживала і вживатиме жорстких заходів у відповідь на будь-які недружні кроки щодо Росії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення закрити консульство в Познані було реакцією на диверсії та підпали Росії, отже Росія не має права так реагувати. 

"І ми не проводимо підпалів і диверсій в Росії. Проте всі знають, що таке Росія, тому це не несподівана акція", - зазначив Сікорський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies