Росія вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі

РФ робить це у відповідь на рішення Польщі закрити російське консульство в Познані.

Сьогодні, 5 грудня, Росія повідомила, що вирішила закрити генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Reuters.

Росія заявила, що робить це у відповідь на рішення Польщі закрити російське консульство в Познані.

Також МЗС РФ повідомило, що оголошує трьох дипломатичних співробітників польського консульства “персонами нон грата. Вони повинні будуть покинути Росію до певної дати.

"Польській стороні було наголошено, що Москва вживала і вживатиме жорстких заходів у відповідь на будь-які недружні кроки щодо Росії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення закрити консульство в Познані було реакцією на диверсії та підпали Росії, отже Росія не має права так реагувати.

"І ми не проводимо підпалів і диверсій в Росії. Проте всі знають, що таке Росія, тому це не несподівана акція", - зазначив Сікорський.