ЗМІ: повстанці у Сирії оточили стратегічно важливе місто Хама з трьох боків

Повстанцям вдалося досягти значних успіхів попри те, що уряд протягом останньої доби направив “великі військові конвої до Хами” та околиць, заявили у Сирійській обсерваторії з прав людини.

Повстанці у Сирії оточили стратегічно важливе місто Хама з трьох боків, пише DW з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії.

Незабаром після цього їхній командир Хасан Абдул Гані написав у соцмережах, що повстанці проникли в місто.

У SOHR заявили, що повстанцям вдалося досягти значних успіхів попри те, що уряд протягом останніх 24 годин направив “великі військові конвої до Хами” та околиць.

До сирійської армії приєдналися російські та іранські офіцери, оскільки обидві країни є давніми союзниками президента Сирії Башара Асада. Однак тепер у урядових військ “залишився лише один вихід до Хомса на південь”.

Державне інформаційне агентство SANA підтвердило, що уряд веде “жорстокі бої” у всій провінції Хама під керівництвом “спільних сирійсько-російських військових літаків”.

Контроль над Хамою вважається стратегічно важливим, оскільки місто поєднує Алеппо зі столицею Дамаском. До того ж, хоча у місті Хама у 2011 році пройшли великі протести проти правління Асада, у провінції проживає велика кількість алавітів. Це громада, з якої родом Асад і яка забезпечує сильну базу підтримки президента.