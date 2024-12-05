ЗМІ: повстанці у Сирії оточили стратегічно важливе місто Хама з трьох боків

Повстанці у Сирії оточили стратегічно важливе місто Хама з трьох боків, пише DW з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії.
Незабаром після цього їхній командир Хасан Абдул Гані написав у соцмережах, що повстанці проникли в місто.
У SOHR заявили, що повстанцям вдалося досягти значних успіхів попри те, що уряд протягом останніх 24 годин направив “великі військові конвої до Хами” та околиць.
До сирійської армії приєдналися російські та іранські офіцери, оскільки обидві країни є давніми союзниками президента Сирії Башара Асада. Однак тепер у урядових військ “залишився лише один вихід до Хомса на південь”.
Державне інформаційне агентство SANA підтвердило, що уряд веде “жорстокі бої” у всій провінції Хама під керівництвом “спільних сирійсько-російських військових літаків”.
Контроль над Хамою вважається стратегічно важливим, оскільки місто поєднує Алеппо зі столицею Дамаском. До того ж, хоча у місті Хама у 2011 році пройшли великі протести проти правління Асада, у провінції проживає велика кількість алавітів. Це громада, з якої родом Асад і яка забезпечує сильну базу підтримки президента.
- Запеклі зіткнення відбулися після несподіваного наступу, який очолили екстремістські повстанці з угруповання “Гайят Тахрір аш-Шам” (ГТШ) та їхні союзники минулого тижня. Угруповання 29 листопада захопило місто Алеппо, яке жодного разу не виходило з-під контролю уряду за більш ніж десятиліття війни в Сирії. Бійці продовжили просування ключовими районами країни і витіснення військ режиму Башара Асада та російських формувань.
- Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти. Директор UNICEF Близького Сходу та Північної Африки Едуард Беґбеде заявив, що в Сирії після поновлення боїв понад 48 500 людей були змушені покинути свої домівки.
- За даними ГУР, Росія перекидає в Сирію найманців так званих ПВК, аби вони посилили її війська, що підтримують режим Башара Асада.
- Зазначимо, ГТШ має коріння у сирійському відділенні терористичного угруповання “Аль-Каїда”.