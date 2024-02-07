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Росія вербує найманців у Сирії для війни в Україні, – ГУР

Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо. Вже на території країни-агресорки найманці отримують російські паспорти.

Росія вербує найманців у Сирії для війни в Україні, – ГУР
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що держава-агресор Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. 

Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. 

Перша партія – близько 1000 найманців – проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. 

Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію РФ. Після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. 

На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів. 

Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні ― зокрема й через участь росії у війні на території арабської республіки, москва реалізує через туристичні фірми. Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану роботу» до Бурятії. В місті Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади зс рф (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні”, – йдеться в повідомленні. 

ГУР зауважує, що рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів.

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