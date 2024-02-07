СБУ затримала агронома за підозрою в допомозі росіянам мінувати поля під час окупації Харківщини

Йому загрожує до 12 років тюрми.

СБУ заявила про затримання чоловіка за підозрою в допомозі росіянам мінувати поля під час окупації Харківщини.

Зловмисником виявився агроном місцевої ферми. Після захоплення Куп’янського району він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів. Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі.

Крім того, фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. При цьому трьох російських командирів їхній поплічник «розквартирував» у власному будинку.

Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні.

Після звільнення району фігурант залишився на території громади, «заліг на дно» та сподівався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

У січні на Харківщині затримали колишнього інженера телерадіокомпанії, який організував трансляцію росТБ під час окупації регіону. Він також вихвиляв окупантів в ефірі кремлівського “першого каналу”.