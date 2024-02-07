Ракетна атака не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, – Укренерго

Водночас є знеструмлення в Києві та Харкові.

Національна енергетична компанія „Укренерго“ повідомила, що ранкова ракетна атака РФ не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми.

Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено.

В Харкові через пошкодження мереж «Харківобленерго» знеструмлено близько 1000 споживачів.

Високовольтні лінії електропередачі «Укренерго» працюють в нормальному режимі.

Нагадаємо, РФ вранці запустила 64 ракети і безпілотники. Сили ППО збили 44. Ворог застосував різні типи ракет.