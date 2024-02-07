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Польща піднімала у повітря літаки F-16 під час ракетної атаки РФ по Україні

Вранці 7 лютого одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею, але на відстані 20 км від кордону змінила курс і розвернулась в бік Львова.

Польща піднімала у повітря літаки F-16 під час ракетної атаки РФ по Україні
Ілюстративне фото: F-16
Фото: EPA/UPG

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що у повітря підняли польські та американські винищувачі F-16 у зв’язку з ракетним обстрілом Росією території України. 

“Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, Оперативне командування постійно моніторить ситуацію”, – повідомило відомство. 

Зазначимо, вранці 7 лютого, за даними Повітряних сил ЗСУ, одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею, але на відстані 20 км від кордону змінила курс і розвернулась в бік Львова.

Раніше Польща вже підіймала F-16 під час попередніх ракетних атак РФ по Україні. 

Сьогодні вранці, 7 лютого, Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Зокрема, вибухи лунали у Києві, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.

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