Польща піднімала у повітря літаки F-16 під час ракетної атаки РФ по Україні

Вранці 7 лютого одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею, але на відстані 20 км від кордону змінила курс і розвернулась в бік Львова.

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що у повітря підняли польські та американські винищувачі F-16 у зв’язку з ракетним обстрілом Росією території України.

“Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, Оперативне командування постійно моніторить ситуацію”, – повідомило відомство.

Зазначимо, вранці 7 лютого, за даними Повітряних сил ЗСУ, одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею, але на відстані 20 км від кордону змінила курс і розвернулась в бік Львова.

Раніше Польща вже підіймала F-16 під час попередніх ракетних атак РФ по Україні.

Сьогодні вранці, 7 лютого, Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Зокрема, вибухи лунали у Києві, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.