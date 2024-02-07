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Ракетна атака РФ: Україні зараз потрібна наша безпекова допомога, – посол США Бріджит Брінк

Сьогодні вранці Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Ракетна атака РФ: Україні зараз потрібна наша безпекова допомога, – посол США Бріджит Брінк
Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на сьогоднішню ранкову ракетну атаку Росії по Україні і закликала надати безпекову допомогу. 

“Зараз у Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної атаки та атаки безпілотників. Ми покладаємося на протиповітряну оборону України та її героїчних протиповітряних захисників, щоб захистити нас усіх. Часу не можна втрачати. Україні зараз потрібна наша безпекова допомога”, – написала Бріджит Брінк у соцмережі X.

Сьогодні вранці, 7 лютого, Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Зокрема, вибухи лунали у Києві, Харківській, Миколаївській та Львівській областях. 

Тим часом у Палаті представників Конгресу США провалилося голосування за пакет допомоги Ізраїлю без України. Раніше президент Джо Байден обіцяв його ветувати, якщо його ухвалять.

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