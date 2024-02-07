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У Палаті представників провалилося голосування за пакет допомоги Ізраїлю без України

Раніше президент Джо Байден обіцяв його ветувати, якщо його ухвалять. 

У Палаті представників провалилося голосування за пакет допомоги Ізраїлю без України
Фото: ukrinform.ua

Палата представників відхилила запропонований республіканцями законопроєкт стосовно виділення Ізраїлю $17,6 млрд допомоги. Демократи виступили проти його ухвалення, оскільки хочуть надати допомогу не лише Ізраїлю, а і Україні, пише The Guardian.

Також вони хочуть, аби в законопроєкт разом включили міжнародне гуманітарне фінансування і кошти для посилення безпеки власних кордонів. Голосування за пропозицію республіканців набрало 250 проти 180 (для ухвалення потрібна підтримка двох третин).

Опоненти "ізраїльського" законопроєкту назвали його політичною хитрістю республіканців, щоб відвернути увагу від ширшого законопроєкту вартістю 118 мільярдів доларів, який поєднує в собі перегляд імміграційної політики США та нове фінансування охорони кордону з мільярдами доларів екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам в регіони Тихого океану.

"Це нічого не дає та затримує надання допомоги нашим союзникам і надання гуманітарної допомоги. Наші союзники стикаються з життєвими загрозами, а наші друзі та вороги по всьому світу спостерігають, чекаючи, як відповість Америка", – заявила конгресменка Роза ДеЛауро, головний демократ у комітеті з асигнувань Палати представників, закликаючи виступити проти законопроєкту, який стосується лише Ізраїлю. 

  • Законопроєкт із допомогою самому лише Ізраїлю раніше обіцяв ветувати Джо Байден. Він також звинуватив свого політичного опонента Дональда Трампа в використанні проблем як зброї. 
  • Законопроєкт на 118 млрд доларів, із яких 60 млрд передбачені для України, було заблоковано через позицію окремих республіканців, які хотіли посилити міграційні правила на мексиканському кордоні. Вони вимагають жорстких заходів. З грудня демократи і республіканці напрацьовували спільні рішення, які дозволили б ухвалити фінансовий законопроєкт, що включав би і питання кордону, і Україну, і Ізраїль. Однак республіканці вирішили подати окремий "ізраїльський" законопроєкт.
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