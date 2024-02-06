США вдарили по морських дронах хуситів, бойовики заявили про удари по суднах

США завдали удару по двох морських безпілотниках хуситів у Ємені, пише Bloomberg.
Американці ідентифікували вибухонебезпечні USV в районах країни, які контролює угруповання.
Вони визначили, що озброєння становить безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС Сполучених Штатів у регіоні, заявили у Пентагоні.
Додамо, хусити сьогодні заявили, що поцілили по двох кораблях у південній частині Червоного моря.
Обстріляли невеликий британський контейнеровоз Morning Tide лондонської компанії Furadino Shipping, на палубі якого залишилися сталеві уламки після вибуху приблизно на відстані 50 або 60 метрів від судна. Також під вогонь потрапив американський товарний перевізник Star Nasia.
- Угруповання пообіцяло продовжувати атакувати судна, доки Ізраїль не вийде зі Сектору Гази.
- Вашингтон заявив, що, хоча Сполучені Штати не сподіваються стримати хуситів, їхні атаки – на аеропорти, радіолокаційні станції та сховища зброї − погіршують військові можливості бойовиків.
- Два дні тому США вдарили по наземній крилатій ракеті та чотирьох протикорабельних ракетах хуситів, які “були готові до запуску проти кораблів у Червоному морі”. Американці били з авіаносця USS Dwight D Eisenhower та есмінців USS Gravely і Carney.