США вдарили по морських дронах хуситів, бойовики заявили про удари по суднах

Вони поцілили в американський та британський кораблі.

Хусити патрулюють біля бронетранспортера з палестинським прапором на вулиці у столиці Ємену місті Сана

США завдали удару по двох морських безпілотниках хуситів у Ємені, пише Bloomberg.

Американці ідентифікували вибухонебезпечні USV в районах країни, які контролює угруповання.

Вони визначили, що озброєння становить безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС Сполучених Штатів у регіоні, заявили у Пентагоні.

Додамо, хусити сьогодні заявили, що поцілили по двох кораблях у південній частині Червоного моря.

Обстріляли невеликий британський контейнеровоз Morning Tide лондонської компанії Furadino Shipping, на палубі якого залишилися сталеві уламки після вибуху приблизно на відстані 50 або 60 метрів від судна. Також під вогонь потрапив американський товарний перевізник Star Nasia.