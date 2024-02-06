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Іспанські фермери заблокували рух на низці магістралей країни

Вони скаржаться на низькі ціни на продукцію, зростання витрат і високу конкуренцію поза ЄС.

Іспанські фермери заблокували рух на низці магістралей країни
Протести фермерів у Європі. Толедо, Іспанія, 6 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Іспанські фермери заблокували рух на деяких головних магістралях країни, приєднавшись до колег з інших європейських країн, які протестують проти збільшення цін на пальне, бюрократію та конкуренції з боку країн, що не входять до ЄС.

Про це пише Reuters.

“З різними відтінками, у всьому Європейському Союзі ми маємо однакові проблеми”, − сказав віцепрезидент однієї з найбільших фермерських асоціацій в Іспанії ASAJA Донасіано Духо.

ASAJA та інші асоціації закликали до протестів із четверга, але багато фермерів вийшли на дороги зі своїми тракторами вже сьогодні. Аграрії ускладнили рух у всій країні від Севільї та Гранади на півдні до Жирони поблизу французького кордону.

“Селяни ситі по горло”, − заявив Духо.

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Як і фермери у Франції, Бельгії, Італії та Португалії, іспанські аграрії скаржаться на тяжкість європейської бюрократії, низькі ціни на продукцію і зростання витрат. За їхніми словами, жорсткі правила, що накладаються на фермерів ЄС для захисту довкілля, роблять їх менш конкурентоспроможними на противагу колегам з Латинської Америки чи європейських країн поза ЄС.

Протести фермерів у Європі. Толедо, Іспанія, 6 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести фермерів у Європі. Толедо, Іспанія, 6 лютого 2024 року

В останні кілька днів блокади фермерів у Франції та Бельгії іноді переростали у жорстокі сутички з поліцією, додає видання.

  • Лідери профспілок фермерів Франції дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцяних змін. Очільник Національної федерації спілок фермерів Арно Руссо заявив, що уряд прислухався до протестів і “час повертатися додому”. Водночас чимало аграріїв продовжує протестувати.
  • 1 лютого фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з'їхалися до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Євросоюзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту. Протестувальники закидвали Європарламент яйцями та каміннями, влаштовували підпали у районі інституції та запускали феєрверки. За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя заблокували приблизно 1300 тракторів.
  • Перед цим французькі фермери заблокували Париж, перекривши вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста.
  • Тоді ж уряд країни заявив, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь. Зараз фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4%
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