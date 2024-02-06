Вони скаржаться на низькі ціни на продукцію, зростання витрат і високу конкуренцію поза ЄС.

Іспанські фермери заблокували рух на деяких головних магістралях країни, приєднавшись до колег з інших європейських країн, які протестують проти збільшення цін на пальне, бюрократію та конкуренції з боку країн, що не входять до ЄС.

Про це пише Reuters.

“З різними відтінками, у всьому Європейському Союзі ми маємо однакові проблеми”, − сказав віцепрезидент однієї з найбільших фермерських асоціацій в Іспанії ASAJA Донасіано Духо.

ASAJA та інші асоціації закликали до протестів із четверга, але багато фермерів вийшли на дороги зі своїми тракторами вже сьогодні. Аграрії ускладнили рух у всій країні від Севільї та Гранади на півдні до Жирони поблизу французького кордону.

“Селяни ситі по горло”, − заявив Духо.

Як і фермери у Франції, Бельгії, Італії та Португалії, іспанські аграрії скаржаться на тяжкість європейської бюрократії, низькі ціни на продукцію і зростання витрат. За їхніми словами, жорсткі правила, що накладаються на фермерів ЄС для захисту довкілля, роблять їх менш конкурентоспроможними на противагу колегам з Латинської Америки чи європейських країн поза ЄС.

Фото: EPA/UPG Протести фермерів у Європі. Толедо, Іспанія, 6 лютого 2024 року

В останні кілька днів блокади фермерів у Франції та Бельгії іноді переростали у жорстокі сутички з поліцією, додає видання.