Франція наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм ЄС щодо необроблених с/г угідь

Франція заявила, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь на тлі протестів фермерів у всій країні.
Про це пише Reuters та BBC.
На саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі цього тижня президент Еммануель Макрон наполягатиме на сприятливішій політиці для аграріїв.
Міністр сільського господарства Франції Марк Фено повідомив, що також поїде цього тижня до Брюсселя, де говоритиме про пом’якшення правил ЄС щодо с/г земель, які мають залишатися під паром відповідно до нових екологічних правил.
- Фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.
Reuters зазначає, що Європейська комісія зараз розглядає різні варіанти, які могли б відповісти на вимоги фермерів.
Водночас голова Національної федерації спілок фермерів Арно Руссо повідомив, що протестувальники хочуть перекрити усі головні автомагістралі з Парижа приблизно за 30 кілометрів від центру.
Руссо, який має сьогодні зустрітися з прем’єр-міністром Франції Габріелем Атталем, додав, що акції далі триватимуть у всій країні.
Водночас влада мобілізувала 15 000 поліцейських, щоб не пустити трактори до Парижа та інших великих міст.
Додамо, протести поширилися, зокрема, на Бельгію та Німеччину. У Брюсселі на кільцевій дорозі фермери перешкодили руху транспорту − близько десятка тракторів проїхали до площі де Меус у зоні ЄС у столиці. Також протестувальники зупинили п'ять вантажівок з іспанськими овочами та викинули продукцію біля розподільчого центру бельгійського ритейлера Colruyt.
У Німеччині трактори блокують маршрути, що ведуть до портової зони Гамбурга.Фермери, серед іншого, вимагають зберегти субсидію на сільськогосподарський дизель.
- Французький уряд минулого тижня заявив про відмову від планів поступово скорочувати державні субсидії на дизельне пальне для аграріїв та пообіцяв пом’якшити екологічні норми.
- Вихідними фермери продовжили загальнонаціональні протести у Франції, стверджуючи, що урядові заходи недостатні для задоволення їхніх вимог щодо кращої оплати праці та умов життя.
- Фермери протестують вже третій тиждень, вимагаючи кращих умов праці та життя. Вони перекрили тракторами та вантажівками багато важливих транспортних мереж на півдні країни.
- Протестувальники перекрили одну з головних автомагістралей Франції, що з’єднує Париж із північним містом Лілль, країнами Бенілюксу та Великою Британією, утворивши кілометрові затори. Загальнонаціональний рух протесту фермерів спричинив перші великі збої в русі транспорту навколо французької столиці.
- Під час страйку фермерів у ДТП загинули мама з донькою після того, як автомобіль врізався у блокпост протестувальників.