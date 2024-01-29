Франція наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм ЄС щодо необроблених с/г угідь

Зараз, аби отримати субсидії від блоку, аграрії мають відвести 4% угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися.

Франція заявила, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь на тлі протестів фермерів у всій країні.

Про це пише Reuters та BBC.

На саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі цього тижня президент Еммануель Макрон наполягатиме на сприятливішій політиці для аграріїв.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено повідомив, що також поїде цього тижня до Брюсселя, де говоритиме про пом’якшення правил ЄС щодо с/г земель, які мають залишатися під паром відповідно до нових екологічних правил.

Фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.

Reuters зазначає, що Європейська комісія зараз розглядає різні варіанти, які могли б відповісти на вимоги фермерів.

Водночас голова Національної федерації спілок фермерів Арно Руссо повідомив, що протестувальники хочуть перекрити усі головні автомагістралі з Парижа приблизно за 30 кілометрів від центру.

Руссо, який має сьогодні зустрітися з прем’єр-міністром Франції Габріелем Атталем, додав, що акції далі триватимуть у всій країні.

Водночас влада мобілізувала 15 000 поліцейських, щоб не пустити трактори до Парижа та інших великих міст.

Додамо, протести поширилися, зокрема, на Бельгію та Німеччину. У Брюсселі на кільцевій дорозі фермери перешкодили руху транспорту − близько десятка тракторів проїхали до площі де Меус у зоні ЄС у столиці. Також протестувальники зупинили п'ять вантажівок з іспанськими овочами та викинули продукцію біля розподільчого центру бельгійського ритейлера Colruyt.

У Німеччині трактори блокують маршрути, що ведуть до портової зони Гамбурга.Фермери, серед іншого, вимагають зберегти субсидію на сільськогосподарський дизель.