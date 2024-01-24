Протести тривають вже два тижні, фермери перекрили на півдні автомагістралі й заявляють, що страйк може поширитися до Парижа.

У Франції під час протестів загинули 30-річна фермерка і її 12-річна донька − після того, як автомобіль врізався у блокпост протестувальників.

Про це пишуть Reuters і BBC.

Інцидент стався вчора у регіоні біля Тулузи. Трьох людей, які перебували в автомобілі, затримали. За попередньою інформацією прокуратури, аварія не була навмисною.

Фермери протестують вже другий тиждень, вимагаючи кращих умов праці та життя. Вони перекрили тракторами та вантажівками багато важливих транспортних мереж на півдні країни. Голова найбільшої профспілки фермерів країни FNSEA Арно Руссо заявив, що блокування доріг може поширитися і до Парижа.

Протестувальники зустрілися з прем’єр-міністром Габріелем Атталєм і адресували йому скарги щодо нових екологічних норм і зростання цін на енергетику.

Хоче південь є одним із найважливіших сільськогосподарських регіонів Франції, у профспілці кажуть, що фермери у цій частині Франції мають найнижчі доходи у професії. Їх уже називають “gilets verts” (зелені жакети), посилаючись до громадянських протестів “gilets jaunes” (жовті жилети), які відбулися у всій країні через зростання цін на пальне.

Минулого тижня понад 400 тракторів заблокували центр Тулузи, де проживає близько 800 тисяч людей. Протягом останніх днів кілька ключових автомагістралей на південному заході фермери повністю перекрили, встановивши спальні квартали посеред доріг.

Фото: EPA/UPG

Вчора перекрили автомагістралі між Тулузою і Країною Басків (Іспанія), а також Тулузою та Бордо. Сьогодні, демонструючи підтримку фермерів, до страйку приєдналися водії таксі в Тулузі.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що “через політичну чутливість ситуації” не наказуватиме поліції розривати блокади.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG