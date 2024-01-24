США атакували в Іраку бойовиків, яких підтримує Іран

Американські військові завдали авіаударів по трьох об’єктах, які використовуються підтримуваною Іраном “Катаїб Хезболла” та іншими пов’язаними з Іраном групами в Іраку.
Про це повідомляє CNN.
Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що ці удари є “прямою відповіддю на серію ескалаційних атак проти персоналу США та коаліції в Іраку та Сирії”. Цих ударів завдавали ополченці, яких підтримує Іран.
Таким чином, США завдали ударів через кілька днів після того, як американський персонал на авіабазі Аль-Асад в Іраку отримав поранення внаслідок обстрілу бази балістичною ракетою.
Ці удари відбуваються також після численних ударів по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені.
Зазначається, що американські сили в Іраку та Сирії обстрілювалися принаймні 151 раз від початку атак 17 жовтня 2023 року.
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Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраку та 900 солдатів у сусідній Сирії – для запобігання відродженню бойовиків Ісламської держави.