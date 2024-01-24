США атакували в Іраку бойовиків, яких підтримує Іран

Американські військові завдали авіаударів по трьох об’єктах, які використовуються підтримуваною Іраном “Катаїб Хезболла” та іншими пов’язаними з Іраном групами в Іраку.

Про це повідомляє CNN.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що ці удари є “прямою відповіддю на серію ескалаційних атак проти персоналу США та коаліції в Іраку та Сирії”. Цих ударів завдавали ополченці, яких підтримує Іран.

Таким чином, США завдали ударів через кілька днів після того, як американський персонал на авіабазі Аль-Асад в Іраку отримав поранення внаслідок обстрілу бази балістичною ракетою.

Ці удари відбуваються також після численних ударів по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені.

Зазначається, що американські сили в Іраку та Сирії обстрілювалися принаймні 151 раз від початку атак 17 жовтня 2023 року.

Пакистан вдарив по іранських бойовиках. Атаку провели через два дні після того, як Тегеран обстріляв об'єкти на межі кордонів із Пакистаном в регіоні Белуджистан, що належать сунітському сепаратистському угрупованню

Збройні сили США ліквідували у Багдаді лідера угруповання, якого Пентагон звинуватив у нещодавніх нападах на американський персонал.