Єврокомісія напрацьовує дозвіл східним членам ЄС забороняти імпорт українського зерна

Європейська комісія працює над новим механізмом, який дасть можливість східним країнам блоку, як Польща і Угорщина, обмежувати імпорт українського зерна в разі "збурень" ринку, пише Euronews.

Віцепрезидент Комісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив, що треба брати до уваги "чутливість сільськогосподарських секторів, особливо в сусідніх країнах, які найбільше постраждали". Тому Єврокомісія шукає способи зробити це включно з можливістю "мати гарантії не лише у випадку порушень ринку ЄС в цілому, а також у разі порушень в одній державі-члені або кількох державах-членах".

"Ми знаємо, що регіональний вплив українського сільськогосподарського експорту продовольства є дуже нерівномірним по ЄС, що в першу чергу впливає на сусідні країни. І також шукаємо, як захистити найбільш чутливі продукти", – сказав він.

Це означає поворот у політиці Брюсселя, який торік засуджував односторонні заборони Варшави та Будапешту на ввезення українського зерна.

Домбровскіс не надав жодних конкретних подробиць щодо майбутньої пропозиції, яка, як очікується, буде представлена найближчими днями. Досі незрозуміло, який запас дій матимуть країни-члени на практиці та скільки продуктів вони зможуть заборонити.

Після початку масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності.

Як тимчасове рішення у травні виконавча влада ЄС дозволила лише транзит чотирьох конкретних українських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – через п’ять східних країн, але без права залишатися на їхніх ринках для внутрішнього споживання чи зберігання. Це рішення діяло до вересня 2023, але Польща, Угорщина і Словаччина знову запровадили власні заборони.

Словаччина зробила спроби укласти угоду з Україною, але Польща та Угорщина досі зберігають заборону. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що "транзит – ок, імпорт – ні". Варшава теж збирається зберігати заборону.