Північна Корея випустила крилаті ракети біля свого західного узбережжя

Сеул вважає це загрозою для своєї країни.

У Сеулі дивляться, як Північна Корея запускає ракети у бік Жовтого моря, 24 січня 2024 року

Північна Корея сьогодні випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря біля свого західного узбережжя.

Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Reuters.

Запуски проаналізували розвідки Південної Кореї та США. Точну кількість ракет військові не назвали, зазначивши, що за діями Пхеньяна стежать.

Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон-сік засудив ці запуски як серйозну загрозу для своєї країни. Водночас санкції Ради Безпеки ООН не забороняють КНДР випробувати крилаті ракети зі звичайним озброєнням.

Cін також попередив, що режим лідера Північної Кореї впаде, якщо він розпочне війну.

КНДР випустив ракети у той час, коли військовий підрозділ ВМС Південної Кореї протягом 10 днів брав участь у тренуваннях уздовж східного узбережжя в провінції Канвон, що межує з Північчю.