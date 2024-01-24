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Північна Корея випустила крилаті ракети біля свого західного узбережжя

Сеул вважає це загрозою для своєї країни.

Північна Корея випустила крилаті ракети біля свого західного узбережжя
У Сеулі дивляться, як Північна Корея запускає ракети у бік Жовтого моря, 24 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Північна Корея сьогодні випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря біля свого західного узбережжя.

Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Reuters.

Запуски проаналізували розвідки Південної Кореї та США. Точну кількість ракет військові не назвали, зазначивши, що за діями Пхеньяна стежать.

Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон-сік засудив ці запуски як серйозну загрозу для своєї країни. Водночас санкції Ради Безпеки ООН не забороняють КНДР випробувати крилаті ракети зі звичайним озброєнням.

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Cін також попередив, що режим лідера Північної Кореї впаде, якщо він розпочне війну.

КНДР випустив ракети у той час, коли військовий підрозділ ВМС Південної Кореї протягом 10 днів брав участь у тренуваннях уздовж східного узбережжя в провінції Канвон, що межує з Північчю.

  • Минулого тижня стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче виключити концепцію “мирного возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції своєї держави.
  • Режим Кіма розпочав 2024-й рік із проведення артилерійських навчань із бойовою стрільбою поблизу південнокорейського прикордонного острова, який став місцем одних з найсмертоносніших протистоянь між двома Кореями з часів закінчення Корейської війни 1950-1953 років. Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після війни біля західного узбережжя силами, які очолювали США.
  • Останніми місяцями північнокорейський лідер звернувся до Росії з проханням надання Пхеньяну фінансування, товарів та технологій в обмін на боєприпаси та ракети для війни проти України.
  • Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
  • Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
  • Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
  • У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
  • Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.
  • Вже у січні 2024-го Кім Чен Ин повідомив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.
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