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Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Спільне спорядження носіїв зараз становить до 16 “Калібрів”.

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

“До фрегата знову додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози  підвищено”, − йдеться у повідомленні.

Спільне спорядження носіїв зараз становить до 16 “Калібрів”.

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Військові закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.

  • Цього місяця російські окупанти вивели в море надводний ракетоносій “Адмірал Макаров”
  • Також РФ завела в бухту окупованого Севастополя найновіший ВДК "Петр Моргунов".
  • За даними українських Військово-морських сил ЗСУ, у 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.
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