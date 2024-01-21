Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Спільне спорядження носіїв зараз становить до 16 “Калібрів”.

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Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

“До фрегата знову додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено”, − йдеться у повідомленні.

Спільне спорядження носіїв зараз становить до 16 “Калібрів”.

Військові закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.