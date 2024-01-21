Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
“До фрегата знову додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено”, − йдеться у повідомленні.
Спільне спорядження носіїв зараз становить до 16 “Калібрів”.
Військові закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.
- Цього місяця російські окупанти вивели в море надводний ракетоносій “Адмірал Макаров”.
- Також РФ завела в бухту окупованого Севастополя найновіший ВДК "Петр Моргунов".
- За даними українських Військово-морських сил ЗСУ, у 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.