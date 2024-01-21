Понад півсотні вибухів за добу: ворог обстрілює північ України

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. За добу вони здійснили 13 обстрілів по території півнячних областей України.

Про це ідеться у повідомленні ОК "Північ".

Так, у Чернігівській області від обстрілів 122-мм мінометом постраждали три громади. У Сумській області під обстрілами опинився Шосткинський район, там населені пункти обстріляли з дрона, були пуски з гелікоптера і міномета.

В результаті обстрілу села Середина-Буда пошкоджено житловий будинок; 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 4 приходи, ймовірно пуски ракет з гелікоптера.