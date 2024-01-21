Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників
Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників
ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана
ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад півсотні вибухів за добу: ворог обстрілює північ України

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Понад півсотні вибухів за добу: ворог обстрілює північ України
Фото: ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. За добу вони здійснили 13 обстрілів по території півнячних областей України.

Про це ідеться у повідомленні ОК "Північ".

Так, у Чернігівській області від обстрілів 122-мм мінометом постраждали три громади. У Сумській області під обстрілами опинився Шосткинський район, там населені пункти обстріляли з дрона, були пуски з гелікоптера і міномета.

В результаті обстрілу села Середина-Буда пошкоджено житловий будинок; 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 4 приходи, ймовірно пуски ракет з гелікоптера.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies