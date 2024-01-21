Головне за ніч та ранок неділі, 21 січня: понад 20 відбитих атак на Куп’янському напрямку, вибухи і пожежі на Росії

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку – 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 760 російських окупантів, 10 танків. 11 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 376 030 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 21 січня російські війська завдали ударів ракетами по Новогродівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, будівля школи та дитячого садочка, а також адмінбудівля. Поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін. "Росіяни випустили 3 ракети по Новогродівці — пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу і адмінбудівлю. Селидове зазнало 2 ударів — пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарчі споруди, 2 нежитлові приміщення і ангар. У Мирнограді росіяни поцілили в заклад культури", — повідомив Філашкін.

Раніше у зведенні Генштабу зазначалося, що ворог завдав по цивільній інфраструктурі Новоградівки 3 ударів ракетами С-300.

У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, школу, дитсадок і крамницю. Лиманська громада зазнала 10 обстрілів. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Щербинівці і 2 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівку, 3 приватні будинки і промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

Вранці від аналітиків Інституту досліджень війни з'явилася інформація, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у ефірі телемарафону заявив, що у районі села Крохмального Харківської області Сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців. "Крохмальне — це населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це 5 будинків... І ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета — вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", — сказав Фітьо.

Речник нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується, а "те, що відбулося явище тимчасове". Село вже було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення, Сили оборони відбили територію під час харківського наступу.

Уночі 21 січня в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ загорівся термінал газосховища "Новатек".

За інформацією росЗМІ, російська ППО незадовго до пожежі в Усть-Лугах засікла два БПЛА, що летіли у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті. Безпілотники атакували газосховище "Новатек". Завод займається переробкою стабільного газового конденсату і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

У момент вибуху біля причалів перебували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.

Міноборони РФ пізніше заявило про відбиття атаки безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області. Пізніше у мережі з'явилася інформація, що безпілотники атакували військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Про будь-які пошкодження та наслідки не повідомляється. Про Ленінградську область взагалі не згадується.

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