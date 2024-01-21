Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Новогродівці на Донеччині

Уночі 21 січня російські війська завдали ударів ракетами по Новогродівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, будівля школи та дитячого садочка, а також адмінбудівля. Поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни випустили 3 ракети по Новогродівці — пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу і адмінбудівлю. Селидове зазнало 2 ударів — пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарчі споруди, 2 нежитлові приміщення і ангар. У Мирнограді росіяни поцілили в заклад культури", — повідомив Філашкін.

Раніше у зведенні Генштабу зазначалося, що ворог завдав 3 удари ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки.

У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, школу, дитсадок і крамницю. Лиманська громада зазнала 10 обстрілів.

У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Щербинівці і 2 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівку, 3 приватні будинки і промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.