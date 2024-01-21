Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Новогродівці на Донеччині

Уночі 21 січня російські війська завдали ударів ракетами по Новогродівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, будівля школи та дитячого садочка, а також адмінбудівля. Поранення отримали двоє людей.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни випустили 3 ракети по Новогродівці — пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу і адмінбудівлю. Селидове зазнало 2 ударів — пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарчі споруди, 2 нежитлові приміщення і ангар. У Мирнограді росіяни поцілили в заклад культури", — повідомив Філашкін.
Раніше у зведенні Генштабу зазначалося, що ворог завдав 3 удари ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки.
У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, школу, дитсадок і крамницю. Лиманська громада зазнала 10 обстрілів.
У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Щербинівці і 2 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівку, 3 приватні будинки і промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.
- На Донеччині зростає кількість людей, які повертаються назад після евакуації. Від початку повномасштабного вторгнення РФ таких уже 223 тисячі осіб. За останні два місяці повернулося на дві тисячі більше жителів, аніж евакуювалося.