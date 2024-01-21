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ЗСУ знищили ще 760 російських окупантів, — Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні 376 030 росіян.

ЗСУ знищили ще 760 російських окупантів, — Генштаб
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 376 030 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:

втрати російських військ
Фото: Генштаб
втрати російських військ

  • особового складу ‒ близько/ about 376030 (+760) осіб,
  • танків  ‒ 6181 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
  • артилерійських систем  – 8875 (+7) од,
  • РСЗВ  – 968 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 655 (+1) од,
  • літаків  – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 6936 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)

Дані уточнюються.

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