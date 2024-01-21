ЗСУ знищили ще 760 російських окупантів, — Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 376 030 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 376030 (+760) осіб,
- танків ‒ 6181 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
- артилерійських систем – 8875 (+7) од,
- РСЗВ – 968 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)
Дані уточнюються.