ЗСУ знищили ще 760 російських окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 376 030 військових.

Загалом Росія вже втратила в Україні 376 030 росіян.

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