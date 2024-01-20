Правоохоронці розслідують можливе розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС. Офіс Генпрокурора заявив, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Заставу Ігорю Мазепі у майже 350 млн грн прокурори пояснили тим, що розмір застави не обов’язкого повинен дублювати розмір збитків (7 млн грн). Також прокуратура запевняє, що жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

Прокурор Офісу Генпрокурора, процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС Євген Сльота у ефірі телемарафону заявив, що у справі про розкрадання земель Київської ГЕС повідомлено про підозру 12 особам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Серед підозрюваних – один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор пояснив, що у слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України.

Він додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Євген Сльота зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

Прокурор наголосив, що, зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. За словами прокурора, жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

Нагадаємо, що Ігор Мазепа є засновником інвестиційної компанії Concorde Capital. Він був затриманий 18 січня 2024 року на кордоні з Польщею за підозрою у незаконному заволодінні земельними ділянками на Київщині.

19 січня Печерський районний суд Києва відправив Ігоря Мазепу під варту, але передбачив і альтернативу - заставу у 350 млн грн. Справа стосується зведення котеджних містечок ще в 2013 році.

Раніше Ігор Мазепа критикував економічну політику нинішньої влади та називав її “воєнним комунізмом”, натякаючи, що в її середовищі визрівають нові олігархи.