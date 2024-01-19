Головне за п’ятницю, 19 січня: бої на Лиманському та Авдіївському напрямках, обстріл Херсону, арешт Ігоря Мазепи

Бої під Авдіївкою, 87 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака дрона на Тамбовський пороховий завод. Яким запам’ятається 695-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 87 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Упродовж доби росіяни здійснили 9 безуспішних штурмів позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 січня – в нашій новині.

Російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, внаслідок атаки у своїй квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували.

Як відомо, Херсон і область зазнають майже щоденних атак з боку росіян, які все ще утримують лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій. Тривають запеклі бої.

За минулу добу, 18 січня, загарбники здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Троє людей були поранені.

Український дрон атакував Тамбовський пороховий завод. Атака відбулася в ніч на 19 січня, тоді ж, коли безпілотники вдарили по нафтобазі в Брянській області, пише УП із посиланням на джерела в спецслужбах.

Співрозмовники видання сказали, що наслідки атаки на пороховий завод уточнюються. Росіяни в соцмережах писали, що безпілотник упав на майданчик біля цеху порохового заводу.

У РФ традиційно кажуть, що постраждалих і руйнувань немає, але персонал заводу евакуювали.

"Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись", – повідомили журналістам джерела в спецслужбах.

Печерський райсуд Києва обрав бізнесменові Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого, повідомляє Суспільне.

Також суд вирішив, що Мазепа може вийти під заставу в 349,7 млн гривень.

На початку засідання прокурорка Вікторія Редько подала клопотання щодо визнання міністерства економіки потерпілим у цій справі. Водночас адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк подав клопотання про відеотрансляцію засідання. Він аргументував це тим, що справа викликала "велику суспільну цікавість".

Однак суддя відмовив у задоволенні цього клопотання.

Докладніше – в новині.

Начальника управління Командування Сил підтримки ЗСУ і його спільника, генерального директора львівської компанії-постачальника оборонних товарів, викрили на схемі розкрадання. Обох затримали "на гарячому", повідомили в СБУ.

За даними слідства, полковник ЗСУ і керівник львівської компанії налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів на оборонні замовлення. Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 000, за що обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ. "СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» – 14,6 тис. американських доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заблокували реалізацію оборудки та унеможливили подальші махінації з бюджетними коштами.

Подробиці – в новині.

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