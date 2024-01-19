Суд дозволив затримати сина бізнесмена Гринкевича у справі постачань неякісного одягу для ЗСУ

Печерський районний суд Києва дав дозвіл затримати п'ятого підозрюваного у справі постачань неякісного одягу для ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Четверо підозрюваних уже перебувають під вартою, Романа Гринкевича 18 січня оголосили у розшук.

Згідно з ухвалою суду, орган досудового розслідування може затримати Гринкевича-молодшого, щоб доставити на розгляд клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У чому підозрюють Гринкевичів