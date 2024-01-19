Суд дозволив затримати сина бізнесмена Гринкевича у справі постачань неякісного одягу для ЗСУ

Печерський районний суд Києва дав дозвіл затримати п'ятого підозрюваного у справі постачань неякісного одягу для ЗСУ.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Четверо підозрюваних уже перебувають під вартою, Романа Гринкевича 18 січня оголосили у розшук.
Згідно з ухвалою суду, орган досудового розслідування може затримати Гринкевича-молодшого, щоб доставити на розгляд клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У чому підозрюють Гринкевичів
- Бізнесмен Ігор Гринкевич потрапив у руки правоохоронців, коли торік у грудні його піймали на хабарі у розмірі $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР- за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
- Опісля Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича-старшого відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
- Згодом ДБР повідомило, що майно підозрюваного арештували.
- Також бізнесмен проходить в іншому епізоді - щодо постачань неякісного одягу для ЗСУ. Фірми Гринкевича мали поставити Міністерству оборони одяг для війська. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.
- Правоохоронці перевіряють причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. До речі, станом на 11 січня Гринкевич не мав статусу підозрюваного за епізодом про постачання.
- У межах провадження підозру повідомили п'ятьом особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).
- 18 січня у розшук оголосили сина Гринкевича - Романа. Державне бюро розслідувань пояснило, що не могло затримати його до того, як він зник, бо не мали достатньо доказів, аби оголосити підозру.