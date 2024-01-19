ДБР каже, що не могло раніше затримати Романа Гринкевича, бо бракувало доказів

Державне бюро розслідувань не могло затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа, до того як він зник, бо йому було недостатньо доказів. Про це в ефірі Радіо Свободи повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Гринкевич-старший підозрюється за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони: Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні, але правоохоронці не можуть його знайти.

"ДБР не мало законного права на той момент, достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри. Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні", – сказала речниця ДБР.

Учора Романа Гринкевича оголосили в розшук. До того його наречена, художниця Соня Морозюк заявила, що розриває з ним заручини – це відбулося після того, як Ігор Гринкевич отримав другу підозру.

Ігор Гринкевич перебуває під вартою ще після затримання через пропозицію хабара. Ще троє підозрюваних по справі провалу постачання одягу для армії були арештовані сьогодні вночі з можливістю застави в більш ніж 500 млн гривень.

Справи Гринкевича