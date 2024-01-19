ДБР каже, що не могло раніше затримати Романа Гринкевича, бо бракувало доказів

Державне бюро розслідувань не могло затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа, до того як він зник, бо йому було недостатньо доказів. Про це в ефірі Радіо Свободи повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Гринкевич-старший підозрюється за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони: Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні, але правоохоронці не можуть його знайти.
"ДБР не мало законного права на той момент, достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри. Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні", – сказала речниця ДБР.
Учора Романа Гринкевича оголосили в розшук. До того його наречена, художниця Соня Морозюк заявила, що розриває з ним заручини – це відбулося після того, як Ігор Гринкевич отримав другу підозру.
Ігор Гринкевич перебуває під вартою ще після затримання через пропозицію хабара. Ще троє підозрюваних по справі провалу постачання одягу для армії були арештовані сьогодні вночі з можливістю застави в більш ніж 500 млн гривень.
Справи Гринкевича
- 29 грудня 2023 працівники ДБР затримали бізнесмена, який пропонував хабар у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
- Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
- Згодом ДБР повідомило, що майно підозрюваного арештували.
- Є й інший епізод. Фірми Гринкевича мали поставити Міністерству оборони України одяг для війська. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.
- Правоохоронці виявили повне невиконання шістьох контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців.
- Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Станом на 11 січня Гринкевич не мав статусу підозрюваного за епізодом про постачання. Підозру він отримав 17 січня.
- Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів" на LB.