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Депутат Полтавської облради Корецький досі має бізнес у Росії і надає послуги російським військовим, – розслідування

Зокрема, Корецький має готель під Москвою. Основні клієнти – військовослужбовці РФ та їхні родичі, оскільки готель розташований поряд з місцем дислокації військової частини.

Депутат Полтавської облради Корецький досі має бізнес у Росії і надає послуги російським військовим, – розслідування
Микола Корецький із сином Максимом біля меморіалу “Вічно живим” у Кременчуці
Фото: соцмережі

Власник одного з найбільших в Україні підприємств з виготовлення комунальної спецтехніки і чинний депутат Полтавської обласної ради Микола Корецький досі не попрощався із бізнесом в Росії, у тому числі продовжує надавати послуги російським військовим, йдеться у розслідування NGL.media. 

У жовтні 2022 року український уряд офіційно заборонив здійснювати публічні закупівлі у компаній, що мають зв’язки з Росією чи Білоруссю. Заборона стосується компаній та підприємців, що зареєстровані в РФ чи Білорусі, а також компаній, бенефіціари яких є резидентами цих країн. Однак існують підприємці, зв’язок яких з країною-агресором не такий очевидний, і вони не підпадають під дію цієї постанови.

Одним з таких бізнесменів є 54-річний Микола Корецький – чинний депутат Полтавської обласної ради та власник одного з найбільших в країні виробників комунальної техніки "Альфатекс". Ця компанія систематично перемагає у публічних закупівлях на сотні мільйонів гривень. При цьому Корецький досі володіє кількома російськими підприємствами. Окрім того, йому належить готель під Москвою, де зупиняються виробники російської бронетехніки.

Бізнес Корецького, за його ж словами, розпочався у 90-х з перепродажу у Росію кременчуцьких вантажівок КрАЗ. Разом з партнерами він розвивав дилерську мережу КрАЗу у Росії. Пізніше через цю мережу почав торгувати вантажівками білоруського заводу МАЗ.

Від російських активів Корецький не відмовився – його тамтешні компанії продовжили роботу і після анексії Криму та захоплення частини Донбасу у 2014 році, і продовжують приносити прибутки зараз – уже після повномасштабного вторгнення росіян. У декларації депутата облради у 2020 році і Корецький не приховував свої російські компанії, а також наявність нерухомості у РФ. Усі ці компанії продовжують працювати.

Фото: NGL.media

Окрім торгівлі, Микола Корецький має бізнес і у готельній сфері. У 2006 році Корецький заснував готель "Русь" у селищі Селятино в 30 км від Москви, де директором влаштував росіянина Алєксандра Лапонова. Готель на 65 номерів працює й зараз: провести ніч коштує від 2740 рублів до 3900 рублів.

Цікаво, що у квітні 2022 року за адресою готелю Алєксандр Лапонов створив ще одну компанію "Гостиница «Русь»”, де засновником вказаний лише він, уже без Корецького. Втім, давніша компанія Корецького досі не ліквідована і навіть отримала 15,5 млн рублів (124 тис. доларів) виручки за 2022.

Село Селятино, де розташований готель "Русь", важко назвати туристично привабливою локацією. Основні клієнти тут – не мандрівники чи відпочивальники, а військовослужбовці РФ та їхні родичі. Це зумовлено зручним розташуванням готелю поряд з місцем дислокації військової частини 60-ї бригади управління 1 гвардійської танкової армії Західного воєнного округу Сухопутних військ РФ.

У відгуках про готель можна побачити, що тут справді часто зупиняються військові, а також представники "Уралтрансмашу" і, яке виробляє військову техніку та боєприпаси. А у 2017 році цей готель виграв два тендери на розміщення персоналу "61 бронетанкового ремонтного заводу".

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