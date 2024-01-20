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Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області

За добу росіяни завдали 20 ударів дронами та 46 артобстрілів.

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Військовослужбовці РФ за добу обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області. Загалом зафіксовано 70 ударів.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Армія РФ здійснила 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 БПЛА-атак по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному й Полтавці.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 46 артударів.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", — зазначив Малашко.

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