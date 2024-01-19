Німеччина допоможе відновити один з корпусів університету ім. Каразіна у Харкові

Відновити один із корпусів харківського університету ім. Каразіна після російських обстрілів допоможе Німеччина.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Зазначається, що російськими обстрілами Харкова наприкінці грудня і на початку січня було пошкоджено Харківський національний університет ім. Каразіна.

Вибуховою хвилею вибило більше 500 вікон.

“За підтримки Мартіна Єґера (посол Німеччини в Україні, - ред.) та посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, пошкоджені рами замінять на нові. Незабаром роботи мають розпочатися”, - зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Він уточнив, що перші вікна планують встановити замість вибитих на факультеті іноземних мов.