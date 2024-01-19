Росіяни роздають паспорти немічним лежачим хворим, - Іван Федоров

Російська окупаційна адміністрація роздає паспорти немічним лежачим хворим. Ті змушені брати ці “документи”, оскільки без них в окупації не вижити.
Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
“Щоб показати картинку масової підтримки окупаційного режиму і особисто Путіна, окупанти не гребуть найбруднішими методами”, - написав Федоров.
Крім того, зазначив мер Мелітополя, окупанти змушують ставити підписи на підтримку Путіна навіть мешканців притулків для старих та хворих людей.
Також керівництво закладів вищої освіти попереджають про необхідність забезпечити обов’язкову явку студентів на вибори.
- Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".
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На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.
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Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.