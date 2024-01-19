Росіяни роздають паспорти немічним лежачим хворим, - Іван Федоров

Окупанти змушують мешканців притулків для старих та хворих людей ставити підписи на підтримку Путіна.

Росіяни змушують брати російські паспорти навіть лежачих хворих та мешканців притулків для старих та хворих людей

Російська окупаційна адміністрація роздає паспорти немічним лежачим хворим. Ті змушені брати ці “документи”, оскільки без них в окупації не вижити.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Щоб показати картинку масової підтримки окупаційного режиму і особисто Путіна, окупанти не гребуть найбруднішими методами”, - написав Федоров.

Крім того, зазначив мер Мелітополя, окупанти змушують ставити підписи на підтримку Путіна навіть мешканців притулків для старих та хворих людей.

Також керівництво закладів вищої освіти попереджають про необхідність забезпечити обов’язкову явку студентів на вибори.