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Росіяни роздають паспорти немічним лежачим хворим, - Іван Федоров

Окупанти змушують мешканців притулків для старих та хворих людей ставити підписи на підтримку Путіна.

Росіяни роздають паспорти немічним лежачим хворим, - Іван Федоров
Росіяни змушують брати російські паспорти навіть лежачих хворих та мешканців притулків для старих та хворих людей
Фото: Іван Федоров

Російська окупаційна адміністрація роздає паспорти немічним лежачим хворим. Ті змушені брати ці “документи”, оскільки без них в окупації не вижити.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Щоб показати картинку масової підтримки окупаційного режиму і особисто Путіна, окупанти не гребуть найбруднішими методами”, - написав Федоров.

Крім того, зазначив мер Мелітополя, окупанти змушують ставити підписи на підтримку Путіна навіть мешканців притулків для старих та хворих людей.

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Також керівництво закладів вищої освіти попереджають про необхідність забезпечити обов’язкову явку студентів на вибори.

  • Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".

  • На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.

  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 

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