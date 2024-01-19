Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали у Закарпатській області дві групи нелегальних втікачів з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Дві групи порушників намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прикордонники відділів “Лужанка” та “Вилок” припинили чотири спроби незаконного перетину кордону з Угорщиною.

Ще одну групу нелегалів зупинили на кордоні з Румунією прикордонні наряди відділів “Ділове”, “Тячів” та “Дякове”.

Прикордонники затримали на Закарпатті 14 охочих втекти з України. Більшість із втікачів намагались виїхати через українсько-угорський кордон.

На Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон. Двічі українець "перевіряв" надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття.

Прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Разом з поплічником і двома неповнолітніми вони переправляли чоловіків через українсько-угорський кордон за 3 800 доларів з кожного.