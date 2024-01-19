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Прикордонники затримали десять втікачів з України

Нелегали намагались втекти до Угорщини та Румунії.

Прикордонники затримали десять втікачів з України
Бійці ДПСУ затримали нелегальних втікачів з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали у Закарпатській області дві групи нелегальних втікачів з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Дві групи порушників намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прикордонники відділів “Лужанка” та “Вилок” припинили чотири спроби незаконного перетину кордону з Угорщиною.

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Ще одну групу нелегалів зупинили на кордоні з Румунією прикордонні наряди відділів “Ділове”, “Тячів” та “Дякове”.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

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