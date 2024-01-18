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Прикордонники затримали ще чотирьох втікачів до Угорщини

Військовослужбовці ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів, щоб зупинити правопорушників.

Прикордонники затримали ще чотирьох втікачів до Угорщини
Четверо втікачів намагались на човні потрапити до Угорщини
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали групу втікачів до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що четверо порушників планували вночі потрапити до Угорщини на гумовому човні, але їхню спробу припинили прикордонники. 

Військовослужбовці ДПСУ були змушені здійснити кілька попереджувальних пострілів, щоб зупинити правопорушників, які спробували втекти.

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“За свій “вояж” без жодних гарантій троє затриманих заплатили по $5500, четвертий – $9100”, - повідомили прикордонники.

Охоронці кордону склали адмінпротоколи на правопорушників, встановлюються причетні до організації незаконної подорожі.

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