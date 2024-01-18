Кримського політв'язня Арсена Абхаїрова етапували до бурятської колонії

Арсен Абхаїров, засуджений до 13 років позбавлення волі, провів у красноярській в'язниці два роки.

Засудженого у справі “Червоногвардійської групи” Хізб ут-Тахрір Арсена Абхаїрова етапували з в'язниці Єнісейська Красноярського краю до колонії строго режиму в Бурятії.

Про це розповіла дружина політв'язня, Азізе Абхаїрова, повідомляє “Кримська солідарність”.

Арсен Абхаїров, засуджений до 13 років позбавлення волі, провів у красноярській в'язниці два роки. При цьому перші два роки з урахуванням терміну тримання у СІЗО він мав провести у в'язниці. Проте його термін у СІЗО у тюремний термін не зарахували.

Захист Абхаїрова намагався оскаржити рішення суду, але це не вдалося.

Арсена Абхаїрова разом з іншими учасниками “Червоногвардійської групи” затримали 14 лютого 2019 року. Усіх їх звинуватили у приналежності до забороненої в Росії політичної ісламської організації Хізб ут-Тахрір.

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