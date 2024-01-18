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Кримського політв'язня Арсена Абхаїрова етапували до бурятської колонії

Арсен Абхаїров, засуджений до 13 років позбавлення волі, провів у красноярській в'язниці два роки.

Кримського політв'язня Арсена Абхаїрова етапували до бурятської колонії
Кримський політв'язень Арсен Абхаїров
Фото: Кримська солідарність

Засудженого у справі “Червоногвардійської групи” Хізб ут-Тахрір Арсена Абхаїрова етапували з в'язниці Єнісейська Красноярського краю до колонії строго режиму в Бурятії.

Про це розповіла дружина політв'язня, Азізе Абхаїрова, повідомляє “Кримська солідарність”.

Арсен Абхаїров, засуджений до 13 років позбавлення волі, провів у красноярській в'язниці два роки. При цьому перші два роки з урахуванням терміну тримання у СІЗО він мав провести у в'язниці. Проте його термін у СІЗО у тюремний термін не зарахували.

Захист Абхаїрова намагався оскаржити рішення суду, але це не вдалося.

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Арсена Абхаїрова разом з іншими учасниками “Червоногвардійської групи” затримали 14 лютого 2019 року. Усіх їх звинуватили у приналежності до забороненої в Росії політичної ісламської організації Хізб ут-Тахрір. 

Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму

  • Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.

  • Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

  • Російська окупаційна адміністрація етапувала з Криму у в'язницю міста Верхньоуральська Челябінської області активіста з Білогірська Азамата Еюпова. Раніше його засудили на 17 років позбавлення волі. Нагадаємо, 19 липня 2022 року воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарському активісту Азамату Еюпову. Його затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до "Хізб ут-Тахрір".

  • 16 червня Південний окружний військовий суд засудив активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова на 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці. Ансара Османова російські окупанти звинувачують в організації діяльності ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір.

  • Південний окружний військовий суд Росії засудив фігурната справи “кримських мусульман” Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.

  • Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська.

  • У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.
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