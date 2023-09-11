Окупанти етапували до Росії кримського політв'язня Еюпова, який переніс чотири інсульти

Російська окупаційна адміністрація етапувала з Криму у в'язницю міста Верхньоуральська Челябінської області активіста з Білогірська Азамата Еюпова. Раніше його засудили на 17 років позбавлення волі.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Зазначається, що апеляційний суд не взяв до уваги стан здоров'я та медичні діагнози Еюпова, який у СІЗО переніс чотири ішемічні інсульти.

“У дорозі співкамерники допомагали йому із сумками. Коли Азамат дістався пункту призначення, його посадили на карантин у спецблок. Там він був лише один тиждень, більше не стали тримати через здоров'я”, - розповіла дружина політв'язня Гульнара Еюпова, і зауважила, що після кількох інсультів права нога її чоловіка досі повноцінно не працює.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарському активісту Азамату Еюпову.

Його затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до партії "Хізб ут-Тахрір".