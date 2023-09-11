78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування

Станом на початок липня 78% опитаних українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Незгодні з цим твердженням 18% опитаних.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 17 липня 2023 року.

Зазначається, що українці старшого віку більш вимогливі до президента, ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 18–29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+ частка критично налаштованих зростає до 81%.

Інших суттєвих відмінностей – за матеріальним становищем чи регіоном проживання – немає.

Опитування проводили методом face-to-face у всіх регіонах України, крім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей. У Запорізькій і Харківській областях опитування проводили на тих територіях, контрольованих урядом України і на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2 011 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що випадки корупції в Україні не пов’язані з міжнародною допомогою - коштами чи зброєю від партнерів та союзників, за його словами, це - "інші справи".

Днями президент Литви Гітанас Науседа заявив, що постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні. Зокрема, він вважає, що корупційні скандали в Україні стали причиною затримки постачання американських винищувачів F-16. Про це говорили й інші західні лідери.

Раніше президент Зеленський говорив, що має намір подати в Раду законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на час воєнного стану.