У Держтуризмі оновили карту "туристичних магнітів" України

Найбільше з них зосереджено в семи західних регіонах.

Державне агентство розвитку туризму оновило перелік "Туристичних магнітів України". До нього увійшло 170 визначних туристичних місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Цей писок не повний і буде розширюватися.

Про це повідомила пресслужба Держтуризму.

Найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Саме тут знаходиться найбільше унікальних історичних та природних об’єктів.

У п’ятьох центральних областях зосереджено 32 туристично привабливі дестинації, в тому числі вісім заповідників та національних природних парків.

У чотирьох південних регіонах та Криму знаходиться 31 туристичний магніт, в основному це культурно-туристичні та природні локації. На Півночі країни зосереджено 27 привабливих для туристів дестинацій., насамперед мова про природні парки та заповідники.

У трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів.

Голова ДАРТ Мар'яна Олеськів зазначила, що за півтора року повномасштабного вторгнення українці навчилися жити і подорожувати в умовах війни.

"2023 рік для туристичної галузі України став роком внутрішнього туризму. Завдяки українцям, які продовжують подорожувати і відпочивати у своїй країні, туристична галузь може функціонувати та сплачувати податки. Щоб стимулювати внутрішній ринок подорожей, ми разом з представниками місцевої влади, активним бізнесом та регіональними профільними асоціаціями розширили карту туристичних магнітів. Впевнена, що саме ці дестинації якнайкраще презентують нашу історію, культурну та релігійну спадщину як для самих українців, так і для іноземців", - зазначила вона.

Карту туристичних магнітів України дивіться за посиланням.

Нагадаємо, 1 вересня ДАРТ оприлюднило дані про стан податкових надходжень від туристичної галузі різних регіонів України. Ріст податків за два квартали цього року року зафіксували у Києві та 14 регіонах. А найбільший спад податкових надходжень - у шести регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій, або були деокуповані.

За перші три місяці 2023 року найбільший приріст податків з туризму показали Буковина, Львівщина та Закарпаття.

У березні ДАРТ повідомило, що торік сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24%. Падіння зафіксували в 14 регіонах України, здебільшого в тих, які перебували або перебувають в зоні бойових дій та тимчасово окуповані.