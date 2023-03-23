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Торік сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24%

Падіння зафіксували в 14 регіонах України, здебільшого в тих, які перебували або перебувають в зоні бойових дій та тимчасово окуповані.

Торік сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24%
Фото: Мінкультури

У 2022 році сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24% і склала 178 млн 948 тис. грн.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

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Для порівняння у 2021 році загальна сума турзбору становила майже 235,5 млн грн.

Падіння зафіксували в 14 регіонах України, здебільшого в тих, які перебували або перебувають в зоні бойових дій та тимчасово окуповані. 

Наприклад, на Херсонщині сума туристичного збору скоротилася на 95%, на Миколаївщині – на 90%, на Донеччині – на 83%, на Луганщині – на 80%.

Також значний спад зафіксували в Одеській (80%), Запорізькій (78%), Харківській (61%), Сумській (58%), м. Київ (54%), Чернігівській (53%), Київській (43%) та Житомирській (24%) областях.

За інформацією ДАРТу, через внутрішню міграцію українців з окупованих та прифронтових територій у більш безпечних регіонах зафіксували зростання туристичного збору.

Лідером за сумою туристичного збору у 2022 році стала Львівщина (41,4 млн грн, приріст 79%). За нею ідуть Закарпаття (19,47 млн гр), Івано-Франківщина (17,96 млн грн) і Черкащина (12,56 млн грн).

Нагадаємо, за інформацією КМДА, станом на листопад 2022 року Київ відвідали менше 100 тисяч іноземців.

Тим часом волонтери продавали фото краєвидів Херсонщини для допомоги ЗСУ.

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