З Вугледара, Великої Новосілки і Часового Яру евакуювали всіх дітей, – Національна поліція

З Вугледара, Великої Новосілки і Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей.

Про це повідомляє у Telegram Національна поліція України.

“За допомогою поліції з Вугледара, Великої Новосілки, Часового Яру евакуйовано всіх дітей. В Авдіївці їх лишилося шість, в Сіверську – 18, в інших населених містах – більше”, – ідеться в повідомленні.

Наразі евакуація триває. Гарячі лінії евакуаційних груп поліції “Білий Янгол”:

Авдіївський напрямок – 066 56 19 102; Бахмутський напрямок – 066-56-15-102; Великоновосілківський напрямок – 066-56-11-102; Лиманський напрямок – 066-56-16-102; Мар’їнський напрямок – 066-56-10-102.

Нагадаємо, за інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, зараз у Бахмуті перебувають близько 3 тис. цивільних, серед них – 32 дитини.