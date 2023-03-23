Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29

Сьогодні із Словаччини в Україну були доставлені перші чотири винищувачі МіГ-29.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", – йдеться у повідомленні.

Трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", – додав міністр.

Надь наголосив, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя, оскільки це Росія вторглася на територію України.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Країна поставить 13 літаків радянського періоду, аби посилити українських захисників.