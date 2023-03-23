Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29

Усього Словаччина пообіцяла надати 13 літаків.

Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29
Фото: Ярослав Надь у Facebook

Сьогодні із Словаччини в Україну були доставлені перші чотири винищувачі МіГ-29.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", – йдеться у повідомленні.

Трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", – додав міністр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Надь наголосив, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя, оскільки це Росія вторглася на територію України.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Країна поставить 13 літаків радянського періоду, аби посилити українських захисників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також