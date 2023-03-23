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До Умані почали прибувати хасиди

Правоохоронці Черкащини забезпечують порядок під час приїзду паломників. 

До Умані почали прибувати хасиди
Фото: Поліція Черкаської області

З 22 березня паломники з усього світу приїздять до міста Умань на святкування дня народження Рабі Нахмана. Правоохоронці Черкащини заявили, що готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів.

Про це повідомляє обласна поліція. 

“Відсьогодні в Умані працює зведений загін сформований із працівників різних служб, зокрема: поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що серед основних завдань правоохоронців - недопущення кримінальних та адміністративних правопорушень, забезпечення публічного порядку у місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів. 

Крім того, на гостей міста поширюються всі обмеження пов'язанні з воєнним станом, які діють на території Україн. Серед яких, перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє в період часу з 5 до 23 години.

Також зазначається, що правоохоронці несуть службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі.

Фото: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області

Нагадаємо, нещодавно головний рабин України закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні. Засідання Кнесету, на якому виступив Моше Асман, було присвячено річниці початку повномасштабної війни в Україні.

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