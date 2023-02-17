Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
ГоловнаКультура

Софія Андрухович отримала премію імені Шалом Алейхема за роман “Амадока”

Премія присуджується за популяризацію духовно-культурних надбань українського та єврейського народів.

Софія Андрухович отримала премію імені Шалом Алейхема за роман “Амадока”
Фото: Валентин Кузан

Лавреаткою премії імені Шолом-Алейхема цього року стала письменниця Софія Андрухович, авторка роману “Амадока” (Видавництво Старого Лева, 2020).

Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

У Держмистецтв зазначили, що однією з важливих тем роману “Амадока” Софії Андрухович є трикутник українсько-єврейсько-польських відносин.

“У романі переплетені різні сюжети, віддалені люди й епохи. Родинна історія тут поєднується і з елементами детективу, і з мелодраматичними моментами, а сам роман сповнений вигадливих метафор та непростих асоціацій”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Читомо

Усього на адресу Держмистецтв надійшло 15 заявок від українських письменників на здобуття премії імені Шолом-Алейхема. Окрім переможниці Софії Андрухович, почесні відзнаки отримають:

  • Людмила Таран – роман “Айвенко, або Чоловіки – це…”;
  • Олександр Авербух – поетична збірка “Жидівський король”.

Премія імені Шолом-Алейхема присуджується на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України за найкращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У 2022 році премію отримала Олександра Уралова за переклад книжки Аврома Суцкевера “Із Віленського гетто. Зелений акваріум”.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також