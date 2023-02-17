Софія Андрухович отримала премію імені Шалом Алейхема за роман “Амадока”

Лавреаткою премії імені Шолом-Алейхема цього року стала письменниця Софія Андрухович, авторка роману “Амадока” (Видавництво Старого Лева, 2020).
Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.
У Держмистецтв зазначили, що однією з важливих тем роману “Амадока” Софії Андрухович є трикутник українсько-єврейсько-польських відносин.
“У романі переплетені різні сюжети, віддалені люди й епохи. Родинна історія тут поєднується і з елементами детективу, і з мелодраматичними моментами, а сам роман сповнений вигадливих метафор та непростих асоціацій”, – йдеться у повідомленні.
Усього на адресу Держмистецтв надійшло 15 заявок від українських письменників на здобуття премії імені Шолом-Алейхема. Окрім переможниці Софії Андрухович, почесні відзнаки отримають:
- Людмила Таран – роман “Айвенко, або Чоловіки – це…”;
- Олександр Авербух – поетична збірка “Жидівський король”.
Премія імені Шолом-Алейхема присуджується на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України за найкращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.
У 2022 році премію отримала Олександра Уралова за переклад книжки Аврома Суцкевера “Із Віленського гетто. Зелений акваріум”.