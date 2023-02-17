Софія Андрухович отримала премію імені Шалом Алейхема за роман “Амадока”

Премія присуджується за популяризацію духовно-культурних надбань українського та єврейського народів.

Лавреаткою премії імені Шолом-Алейхема цього року стала письменниця Софія Андрухович, авторка роману “Амадока” (Видавництво Старого Лева, 2020).

Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

У Держмистецтв зазначили, що однією з важливих тем роману “Амадока” Софії Андрухович є трикутник українсько-єврейсько-польських відносин.

“У романі переплетені різні сюжети, віддалені люди й епохи. Родинна історія тут поєднується і з елементами детективу, і з мелодраматичними моментами, а сам роман сповнений вигадливих метафор та непростих асоціацій”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Читомо

Усього на адресу Держмистецтв надійшло 15 заявок від українських письменників на здобуття премії імені Шолом-Алейхема. Окрім переможниці Софії Андрухович, почесні відзнаки отримають:

Людмила Таран – роман “Айвенко, або Чоловіки – це…”;

Олександр Авербух – поетична збірка “Жидівський король”.

Премія імені Шолом-Алейхема присуджується на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України за найкращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.

У 2022 році премію отримала Олександра Уралова за переклад книжки Аврома Суцкевера “Із Віленського гетто. Зелений акваріум”.