Книжковий Арсенал представить програму на Вільнюському книжковому ярмарку

Книжковий Арсенал представить програму на 23-му Міжнародному Вільнюському книжковому ярмарку, який відбудеться 23-26 лютого 2023 року. Про це повідомила пресслужба Мистецького Арсенала.

За словами Юлії Козловець, координаторки Книжкового Арсеналу, ця програма стане продовженням партнерства та програмної співпраці з Литовським інститутом культури.

В рамках програми пройде дискусія про професійну солідарність українських та литовських письменників та волонтерів; публічна розмова про творчі інструменти опору представників креативних спільнот; поетичні читання українських та литовських поетів; книжкові презентації.

У співпраці з Довженко Центром відбудеться кінопоказ фільму Олександра Довженка «Земля» та його обговорення. Документальний кіноперформанс STRICHKA розповість литовській аудиторії історії людей, які вимушено залишили свої міста, тікаючи від війни.

В межах дитячої програми ярмарку заплановані театралізовані читання та творчі воркшопи, які залучатимуть в тому числі дітей переселенців з України, які знайшли прихисток та перебувають зараз у Литві.

Протягом всіх днів ярмарку працюватимуть виставки: Illustrated Ukraine від Клубу ілюстраторів Pictoric та Agrafka picturebook makers від творчої студії «Аґрафка», відбудуться кураторські екскурсії цими виставками для відвідувачів. Організований Українським інститутом книги національний стенд України експонуватиме добірку актуальних книжок українських видавців та стане центральним місцем зустрічі аудиторії ярмарку з українською книгою, видавцями, авторами.

Окрім цього, у межах роботи ярмарку відбудеться Медіа Форум, організований Міністерством культури Литовської Республіки. У панельній дискусії «Роль громадянського суспільства» візьме участь Олександра Матвійчук, яка минулоріч стала лауреаткою Нобелівської премії миру.

23-й Міжнародний Вільнюський книжковий ярмарок відбудеться 23-26 лютого 2023 року у виставковому та конгрес-центрі Litexpo. Організатори ярмарку: Асоціація литовських видавців, Литовський інститут культури та Литовський виставковий і конгрес-центр Litexpo.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» — щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований 2011 року. Це найбільша інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени. Цілі проєкту — проблематизувати і осмислювати вагомі питання людини, суспільства і культури, інтегрувати українську і міжнародну книжкову та літературну спільноти та сприяти кращому розумінню та впізнаваності України у світі.

Нагадаємо, в процесі дерусифікації з українських бібліотек вилучили мільйони книжок.