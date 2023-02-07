Помер літературознавець Дмитро Наливайко

Він вписав чимало яскравих сторінок в історію вітчизняної гуманітаристики.

Пішов з життя доктор філологічних наук, академік Національної академії наук України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури Дмитро Наливайко.

Про це повідомив Інститут літератури імені Шевченка Національної академії наук України.

"Знавець іноземних мов із широкою науковою ерудицією, ґрунтовний дослідник зарубіжної й української літератур, фахівець із теорії літератури й компаративістики, непоказний, але відданий патріот і вчений із високими етичними принципами, він вписав чимало яскравих сторінок в історію вітчизняної гуманітаристики. Вічна пам’ять лицареві науки й мудрому вихователеві молодших поколінь учених філологів і поціновувачів красного слова", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Наливайко народився 6 листопада 1929 року в селищі Понорниця Чернігівської області. Він працював учителем історії, російської мови та літератури у середній школі Скала-Подільського району Тернопільської області та аспірантом кафедри зарубіжної літератури Ленінградського державного педагогічного інституту ім. О. І. Герцена.

Працював старшим викладачем, доцентом кафедри російської та зарубіжної літератур Ніжинського державного педінституту ім. М. В. Гоголя. Був доцентом кафедри російської й зарубіжної літератур Київського державного педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова та доцентом кафедри російської й зарубіжної літератур Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 1987 році став головним науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

З 1992 р. - член-кореспондент НАН України та професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 1998 році науковцеві присудили Державну премію України ім. Т. Г. Шевченка за монографію "Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI–XVIII століть".