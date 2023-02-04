Італійці допоможуть Одесі в подальшій роботі з ЮНЕСКО, - Труханов

Велика кількість пам’яток архітектури в Одесі була створена саме італійцями.

Італійські експерти нададуть допомогу Одесі в подальшій роботі з ЮНЕСКО після включення міста до Списку всесвітньої спадщини.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов написав у Facebook.

"Обговорили нашу співпрацю з головою одеського Офісу реставрації та урбаністики паном Нікколо Кассіду. В обговоренні подальшої роботи також взяли участь пан Дельфіно - ректор Університету Генуї, професор реставрації пан Муссо та Амбасадор Одеси в Італії пан Малліані. Італійський досвід є надважливим для Одеси, адже наразі на території Італії перебуває найбільше об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більш того, велика кількість визначних пам’яток архітектури в Одесі було створено саме італійцями", - пояснив Труханов.

Нагадаємо, що 25 січня, під час 18-ї позачергової сесії, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняв рішення включити історичний центр міста Одеса до Списку всесвітньої спадщини.