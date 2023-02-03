Мінкультури створило робочу групу по запобіганню торгівлі викраденими в Україні творами мистецтва

Крім того, група буде займатися пошуком мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшої заморозки цих активів та їх конфіскації.

Міністерство культури України створило робочу групу Art Sanct Task Force, яка буде займатися запобіганням торгівлі творами мистецтва, які були викраденими росіянами під час війни.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Ми разом з НАЗК розпочинаємо роботу по відстеженню порушення санкцій у світових операціях на ринку мистецтва та запобіганню незаконній торгівлі предметами мистецтва, що були викрадені окупантами в Україні під час війни в межах робочої групи Art Sanct Task Force”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета групи - виявлення викрадених під час війни в Україні мистецьких предметів та предметів старовини, недопущення їх вільного обігу у світі та пошук мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшої заморозки цих активів та їх конфіскації.

Станом на сьогодні пошкоджено або зруйновано понад 1500 об‘єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури.

“Ми знаходимось в контакті з міжнародними й українськими правоохоронними органами та профільними організаціями, щоб притягнути росію до відповідальності, арештувати її активи в світі та запобігти міжнародному трафіку викраденого”, - зазначив міністр.

Також він повідомив, що це складний та довготривалий процес через його масштаби, якого світ не бачив з часів Другої світової війни.

За даними ЗМІ, тільки з території Херсонщини за час окупації російські військові вивезли близько 15 тисяч музейних експонатів. Зокрема росіяни вивезли експозицію та архіви Херсонського обласного художнього музею ім. Олексія Шовкуненка. У постійній експозиції музею був іконопис XVII-початку XX століття, українське мистецтво ІІ половини XIX-початку XX століття.

Частину з вкраденого вдалось ідентифікувати на фотографіях у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.

Нагадаємо, раніше міністр культури повідомляв, що росіяни пошкодили в Україні понад 500 пам’яток культури. Питання відновлення пошкоджених об‘єктів обговорюється із західними партнерами.