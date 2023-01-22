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Росіяни пошкодили в Україні понад 500 пам’яток культури

Питання відновлення пошкоджених об‘єктів обговорюється із західними партнерами.

Росіяни пошкодили в Україні понад 500 пам’яток культури
Олександр Ткаченко
Фото: Мінкультури

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні пошкоджено понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам’яток культури.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у телемарафоні.

"У першу чергу, ми говоримо про консервацію тих закладів культури, які були пошкоджені. Це понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури, серед них – понад 500 пам‘яток культури. Нам важливо цієї зими зберегти їх", – сказав міністр.

Водночас Ткаченко розповів, що питання відновлення пошкоджених або зруйнованих об‘єктів обговорюється із західними партнерами.

"Коли ми говоримо з колегами на Заході щодо підтримки відновлення, у них виникає запитання, наскільки це доречно під час війни. Ми говоримо, що доречно", – підкреслив урядовець. 

Нагадаємо, що 7 січня очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав пріоритети у роботі відомства на 2023 рік.

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