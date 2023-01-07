Ткаченко назвав пріоритети у роботі Мінкульту

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав пріоритети у роботі відомства на 2023 рік.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Цей рік буде для України і її культурного та інформаційного фронту не менш складним, важливим та визначальним, ніж минулий. Тому у 2023-му ми будемо робити ще більше, аби голос України у світі та всередині країни звучав гучніше", - написав Ткаченко.

Ткаченко назвав пріоритети роботи міністерства:

збереження та повернення людського капіталу і стійкість культурних інституцій;

реалізація політики подолання наслідків тоталітарного впливу та русифікації;

організація мистецьких проєктів за кордоном;

робота над відновленням діяльності українських ЗМІ на звільнених від російських загарбників територіях,

посилення присутності українських ЗМІ у світі.

Крім того, міністерство ставить перед собою такі завдання:

імплементація євроінтеграційного закону про медіа;

реалізація важливих проєктів у царині збереження та популяризації культурної спадщини;

відновлення бібліотечних фондів;

фандрейзинг для української культури та медіа;

відновлення інвестицій у креативні індустрії.

Нагадаємо, що Ткаченко заявив, що в міністерстві розчаровані рішенням трудового колективу Національної музичної академії поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського.