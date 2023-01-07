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Ткаченко назвав пріоритети у роботі Мінкульту

Серед них - стійкість культурних інституцій, подолання наслідків русифікації, організація мистецьких проєктів за кордоном.

Ткаченко назвав пріоритети у роботі Мінкульту
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав пріоритети у роботі відомства на 2023 рік.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Цей рік буде для України і її культурного та інформаційного фронту не менш складним, важливим та визначальним, ніж минулий. Тому у 2023-му ми будемо робити ще більше, аби голос України у світі та всередині країни звучав гучніше", - написав Ткаченко.

Ткаченко назвав пріоритети роботи міністерства: 

  • збереження та повернення людського капіталу і стійкість культурних інституцій; 
  • реалізація політики подолання наслідків тоталітарного впливу та русифікації; 
  • організація мистецьких проєктів за кордоном; 
  • робота над відновленням діяльності українських ЗМІ на звільнених від російських загарбників територіях, 
  • посилення присутності українських ЗМІ у світі.

Крім того, міністерство ставить перед собою такі завдання: 

  • імплементація євроінтеграційного закону про медіа; 
  • реалізація важливих проєктів у царині збереження та популяризації культурної спадщини; 
  • відновлення бібліотечних фондів; 
  • фандрейзинг для української культури та медіа; 
  • відновлення інвестицій у креативні індустрії.

Нагадаємо, що Ткаченко заявив, що в міністерстві розчаровані рішенням трудового колективу Національної музичної академії поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського.

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