Ткаченко назвав пріоритети у роботі Мінкульту

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав пріоритети у роботі відомства на 2023 рік.
Про це Ткаченко написав у Facebook.
"Цей рік буде для України і її культурного та інформаційного фронту не менш складним, важливим та визначальним, ніж минулий. Тому у 2023-му ми будемо робити ще більше, аби голос України у світі та всередині країни звучав гучніше", - написав Ткаченко.
Ткаченко назвав пріоритети роботи міністерства:
- збереження та повернення людського капіталу і стійкість культурних інституцій;
- реалізація політики подолання наслідків тоталітарного впливу та русифікації;
- організація мистецьких проєктів за кордоном;
- робота над відновленням діяльності українських ЗМІ на звільнених від російських загарбників територіях,
- посилення присутності українських ЗМІ у світі.
Крім того, міністерство ставить перед собою такі завдання:
- імплементація євроінтеграційного закону про медіа;
- реалізація важливих проєктів у царині збереження та популяризації культурної спадщини;
- відновлення бібліотечних фондів;
- фандрейзинг для української культури та медіа;
- відновлення інвестицій у креативні індустрії.
Нагадаємо, що Ткаченко заявив, що в міністерстві розчаровані рішенням трудового колективу Національної музичної академії поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського.