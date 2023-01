Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го

Топсеріали 2022 року

«Пси з резервації»

Фото: filmix

Про цей серіал ми згадували в добірці новинок 2021 року. Другий сезон серіалу, що продовжує історію про чотирьох підлітків з Оклахоми, став, здається, ще сильнішим і зрезонував знову. Герої серіалу — корінні американці з бідних сімейств, тож змалечку знають, як складно заробляти на життя. Друзі крадуть, щоб якось вижити, але водночас намагаються боротися зі злочинністю на вулицях. «Пси з резервації» — весела і драматична історія про пошук, надію і втрату. Американський інститут кіно назвав серіал однією з десяти найкращих телевізійних програм 2021 та 2022 років.

«Білий лотос»

Фото: kinorium.com

Цього року серіал здобув 10 нагород від «Еммі» і став найкращим мінісеріалом 2022 року. Хіт HBO сатирично висміює багатих людей на тропічному курорті. Перший сезон викликав величезний резонанс, тож серіал продовжили. У новому сезоні дія переноситься з Гаваїв на Сицилію, а режисер вирішує на повну висміяти людські стосунки, надмірне багатство та секс. Серіал також часто порівнюють з останнім каннським переможцем «Трикутник смутку».

«Озарк»

Фото: itc.ua

Серіал здобув 13 номінацій на цьогорічному врученні «Еммі». Перший сезон серіалу презентували у 2017 році, а у 2022-му вийшов його фінал. «Озарк» — це історія сім’ї Бердів, яка переїжджає в однойменний регіон у штаті Міссурі з Чикаго. Марті Берд відмиває гроші для наркокартелю і водночас намагається боронити свою сім’ю. Серіал постійно тримає в напрузі, у ньому майже кожен кадр — важливий елемент розуміння складної історії. «Озарк» зараховують до жанру південної готики, тож у ньому багато насилля, несправедливості та боротьби за соціальні цінності. Критики часто порівнюють його з культовим серіалом «Пуститися берега» — тут також постійно дивуєшся непередбачуваним реакціям героїв, які під тиском обставин стають ще більшими покидьками.

«Дім дракона»

Фото: focus.ua

Приквел, на який так чекали фанати «Гри престолів». У першу ніч після прем’єри його подивилося приблизно 10 мільйонів глядачів. «Дім дракона» — це історія дому Таргарієнів за 200 років до подій «Гри престолів», що базується на книзі Джорджа Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет серіалу «Дім дракона» не такий закручений, як його славнозвісний брат, та й чекати подібних масштабів глядачам не варто. Але це теж історія боротьби за владу, з уже звичними для глядачів інтригами, драконами, сексом та насиллям, хоча й простіша та з меншою кількістю персонажів і дійових ліній. Серіал, до речі, подовжено на другий сезон, тож фанатам є чим тішитися. Дивитися можна на HBO.

«Краще подзвоніть Солу»

Фото: eneyida.tv

У 2022 році вийшов фінальний сезон спінофу та приквелу культової кримінальної драми «Пуститися берега». «Краще подзвоніть Солу» інтригує глядачів уже впродовж семи років. Це історія про адвоката Сола Гудмана, який допомагає кримінальним авторитетам обійти закон і залишитися на волі. Він був звичайним державним адвокатом, що заробляв мізерні гроші, та поступово змінився, борючись із власною совістю та мораллю — і врешті опинився на слизькій дорозі кримінального життя. «Краще подзвоніть Солу» — це комедія, драма і трилер водночас. Подивитися його можна на Netflix.

«Ведмідь»

Фото: kinorium.com

Цікавий серіал про роботу з травмами. Головний герой Кармен із прізвиськом Ведмідь — молодий та успішний шеф-кухар, що встиг попрацювати на професійних кухнях, але раптом вимушений переїхати в рідне місто та перейняти в спадок сендвіч-бар. Нові умови не мають нічого спільного з попереднім життям Кармена. Поступово він навчиться приймати нову реальність, ладнати з колегами та краще розуміти себе. У серіалі багато смачної їжі, руху та звуків кухні. Він динамічний, але, звикнувши до постійної метушні на екрані, можна помедитувати над історією. «Ведмідь» добре прийняла критика, особливо підкреслюючи акторську гру. До речі, головну роль у серіалі виконав зірка «Безсоромних» Джеремі Аллен Вайт.

«Розрив»

Фото: eneyida.tv

Сафай-драма від Бена Стіллера та Аойф МакАрдлі розповідає про офісного працівника Марка з футуристичної біотехнологічної компанії Lumon Industries. На перший погляд, його життя — нудний цикл роботи в корпорації. Якби не одне «але»: виходячи з офісу, він забуває, що робив там, а на роботі не може пригадати, що робив удома. Усе тому, що корпорація «Lumon Industries» виконує на деяких своїх працівниках медичну процедуру «розриву», аби розділити їхні спогади. Життя Марка змінює прихід нової співробітниці, що підштовхує його шукати правду про компанію.

«Розрив» критикує капіталізм і підхід більшості корпорацій, що вбиває індивідуальність. Серіал отримав багато позитивних відгуків від критиків і глядачів, а на церемонії вручення премії «Еммі» здобув 14 номінацій, зокрема, й у категорії «Найкращий драматичний серіал». Подивитися «Розрив» можна на Apple TV+.

«Чорний птах»

Фото: Кінобаза

Кримінальна драма, заснована на автобіографічному романі Джеймса Кіна, розповідає про хлопця, який у шкільні роки був чемпіоном з футболу, але за збігом обставин почав торгувати наркотиками. Під час однієї операції Кіна впіймали, а тоді засудили до 10 років в’язниці. Опісля він отримав пропозицію від ФБР — якщо витягне зізнання з підозрюваного в серійних убивствах Ларрі Холла, то його відпустять. Кін погоджується і починає небезпечну для життя співпрацю. «Чорний птах» напружений і тривожний. Він порушує моральні питання і точно вартує перегляду. Критика добре прийняла серіал, а на сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes рейтинг сягає 97 відсотків. Дивитися можна на Apple TV+.

«Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо»

Фото: kinobaza.com.ua

Оскароносний режисер, сценарист і письменник Ґільєрмо дель Торо пропонує зазирнути світові у шафу власного розуму зі страхами та темними думками. «Кабінет курйозів» — це антологія з восьми історій жахів. Кожна з них унікальна, по-своєму некомфортна, огидна та моторошна. Чоловік, що хоче сплатити борг, грабіжник могил, що хоче відкрити чергове поховання, шериф, що знаходить у лісі тіло, сором’язлива дівчина, яка просто хоче сподобатися колегам на роботі, орнітологи, які переїжджають у відлюдницьку хатку. Ці та інші, здавалося б, тривіальні на першій погляд сюжети показані часто неочікувано та заплутано. Цікаво, що дель Торо був автором лише двох епізодів. Окрім нього над фільмом працювали сім режисерів та п’ять сценаристів. Любителі жахастиків можуть переглянути серіал на Netflix.

«Венздей»

Фото: kinobaza.com.ua

Про цей серіал чули, здається, усі. Історія про холоднокровну та цинічну Венздей із сімейки Адамсів підкорила глядачів та обігнала в переглядах «Дивні дива». Венздей — дивакувата аутсайдерка, вправна у фехтуванні, письмі, чорному гуморі та грі на віолончелі. Вона не любить нікого й геть нічого не боїться. У Венздей постійні проблеми з однолітками, тож батьки вирішують відправити її в школу для «ізгоїв» із назвою «Невермор». Там на неї чекатиме багато пригод і страшних таємниць, які розкажуть їй більше про неї саму. У серіалі багато відсилань до Гаррі Поттера, а також творів Аллана Едгара По та Стівена Кінга. І хоча сюжет у серіалі місцями надто передбачливий та простий, під час перегляду можна відпочити та насолодитися таємничою атмосферою режисера Тіма Бартона. Ну і, звісно ж, побачити вірусний танець Венздей, який так полюбили соціальні мережі. Головну роль у серіалі виконує Дженна Ортега, відома своєю участю в горорах. Серіал яскраво доповнює образ матері головної героїні, яку виконала Кетрін Зета-Джонс, і стильна вчителька, яку зіграла Крістіна Річі. Подивитися можна на Netflix.

Серіали січня 2023 року

«Калейдоскоп»

Фото: Netflix

Інтригуюча новинка від Netflix, що вже з’явилася на платформі. У центрі — реальна історія банди крадіїв, які намагаються пограбувати один з найнадійніших сховків світу на 7 мільярдів доларів. Серіал цікавий своєю нелінійною складовою. Епізоди не мають номерів, натомість вони позначені назвами кольорів. Глядачі можуть самостійно обрати порядок. Лише важливо, щоби першою серією був «Чорний», а фінальною — «Білий». Цікаво поекспериментувати та побачити, як саме це впливає на сприйняття історії.

«Брехливе життя дорослих»

Фото: divoche.media

4 січня на стримінговій платформі Netflix з'явилась екранізація роману популярної італійської авторки Елени Ферранте. Книжка вийшла у 2019 році, очолила списки бестселерів від The New York Times і стала романом року за версією The Washington Post, People Magazine, The Guardian і Harper’s Bazaar. «Брехливе життя дорослих» — це історія про дівчинку Джовану, ідеальне та спокійне існування якої змінює її тітка. Вона знайомить Джовану з незрозумілим життям дорослих, де панують брехня, зради та інтриги. Серіал про дорослішання, перше кохання та взаємини між дітьми та батьками. І все це в сонячному Неаполі.

«Вікінги: Вальгалла»

Фото: kino.24tv.ua

Netflix зняв другий сезон спінофу серіалу «Вікінги». З’явиться він на сервісі вже 12 січня. Дія цього серіалу відбувається через 100 років, у часи занепаду епохи вікінгів. У «Вікінги: Вальгалла» показано багато історичних персонажів, як-от дослідник і син першовідкривача Гренландії Лейф Еріксон, його сестра Фрейдіс Еріксдоттір, норвезький король Гаральд III Суворий і перший норманський король Англії Вільгельм I Завойовник. Відомий данський режисер Нільс Арден Оплев створює неспішну картину з вкрапленнями містики, чуттєвості та, звісно ж, батальних сцен.

«Локвуд і Ко»

Фото: Netflix

Прем’єра британського детективного трилера з нотками горору відбудеться 27 січня на Netflix. Це екранізація сучасного письменника Джонатана Страуда, що пише історії в жанрі дитячого та підліткового фентезі й відомий насамперед серією книг «Бартімеус» і «Локвуд і Ко». Переклад останньої, до речі, вийшов у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та вже встиг полюбитися українським читачам і читачкам. За сюжетом, підлітки — мисливці за привидами — об’єднуються в агенцію, що веде боротьбу з лондонськими духами. Чи вдасться їм розгадати таємницю, яка змінить перебіг історії? Дізнаємося вже незабаром.