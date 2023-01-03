У звільненому від російських окупаційних військ Ізюмі Харківської області зіграв скрипаль Мойсей Бондаренко.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Культурний десант” продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Мойсей Бондаренко - український музикант, композитор, військовослужбовець ЗСУ. Він відомий як скрипаль, котрий грає на фронті. Виконавець також став фіналістом національного відбору Євробачення, відкриваючи концерт твором “I'm Not Alone”.

Нагадаємо, раніше на Кременецький горі в Ізюмі виступив відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас. Він зіграв твори з циклу "Наївна музика" українського композитора Валентина Сильвестрова.