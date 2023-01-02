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Актор фільмів Marvel госпіталізований в критичному стані після прибирання снігу

У кіновсесвіті він грав роль Соколиного Ока. 

Актор фільмів Marvel госпіталізований в критичному стані після прибирання снігу
Фото: Jeremy Renner Facebook

Актор фільмів Marvel Джеремі Реннер госпіталізований у критичному стані після отриманих під час прибирання снігу травмувань. Про це пише Reuters із посиланням на журнал Variety. 

51-річний Реннер мешкає в будинку в Неваді, а цей штат у переддень нового року зіткнувся з потужним снігопадом. Деталі стосовно травм невідомі. 

Джеремі Реннер знімався у багатьох проєктах Marvel, зокрема, "Месниках" і "Торі". Грав роль Соколиного Ока. Крім того, він мав ролі в "Спадку Борна" і "Прибутті". Був номінантом на "Оскар". 

Потужні снігопади вирували в США ще в грудні. Вони призвели до загибелі людей. 

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