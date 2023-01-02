Актор фільмів Marvel госпіталізований в критичному стані після прибирання снігу

Актор фільмів Marvel Джеремі Реннер госпіталізований у критичному стані після отриманих під час прибирання снігу травмувань. Про це пише Reuters із посиланням на журнал Variety.

51-річний Реннер мешкає в будинку в Неваді, а цей штат у переддень нового року зіткнувся з потужним снігопадом. Деталі стосовно травм невідомі.

Джеремі Реннер знімався у багатьох проєктах Marvel, зокрема, "Месниках" і "Торі". Грав роль Соколиного Ока. Крім того, він мав ролі в "Спадку Борна" і "Прибутті". Був номінантом на "Оскар".

Потужні снігопади вирували в США ще в грудні. Вони призвели до загибелі людей.