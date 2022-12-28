Одеський пам’ятник Катерині II передадуть до музею

У міськраді заявили про «важкий і довгий процес переосмислення власної історії».

Пам’ятник Катерині II в Одесі після демонтажу передадуть на зберігання до художнього музею.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

«Сьогодні на виконання рішення Одеської міськради розпочато демонтаж фігур «Засновникам Одеси», у народі відомих як пам’ятник Катерині II. Цей пам’ятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії. Він, а також чотири постаті, які є пам’ятками національного значення», – сказав в.о. заступника міського голови Олег Бриндак у відеозверненні, оприлюдненому міськрадою.

За його словами, у такий спосіб в Одесі розпочинають «важкий і довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від радянських та імперських міфів».

Нагадаємо, що рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.

Пам'ятник почали демонтувати вранці 28 грудня.

Раніше в інтерв'ю LB.ua мер Труханов розповів, що питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Він також додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.