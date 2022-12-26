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Мінкульт розчарований рішенням колективу НМАУ поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського

"І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського, а Путін відкрито говорить, що це його культурне знаряддя", - заявив міністр культури.

Мінкульт розчарований рішенням колективу НМАУ поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського
Фото: НМАУ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що в міністерстві розчаровані рішенням трудового колективу Національної музичної академії поки залишити в назві закладу ім'я Чайковського.

Про це Ткаченко написав у своєму Facebook.

"Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, збори якого сьогодні відбулися у Києві, вважає, що потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім‘я Петра Ілліча Чайковського з назви провідного музичного вищого навчального закладу України, чи ще треба деякий час це питання вивчати", - йдеться в дописі.

Ткаченко повідомив, що з приводу перейменування були рекомендації профільного комітету Верховної Ради, а також Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при Мінкульті й рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені Українським інститутом національної пам'яті. Їх у НМАУ ніхто не врахував.

"І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського, а Путін відкрито говорить, що це його культурне знаряддя. Дуже дивним видався порядок винесення питань на засідання: спочатку погодили новий статут, в якому фіксується поточна назва закладу, і тільки третім питанням перейшли до розгляду того, а яку ж назву буде носити їх заклад", - наголосив міністр.

Ткаченко висловив сподівання, " найближчим часом колектив повернеться, щоб нарешті винести фінальне рішення".

Нагадаємо, влітку Експертна рада Міністерства культури рекомендувала відмовитися від імені Чайковського у назві закладу НМАУ. Студенти та випускники академії оприлюднили відкритий лист щодо виключення імені композитора з назви навчального закладу. При цьому в Мінкульті заявили, що рішення щодо імені Чайковського в НМАУ має ухвалювати весь колектив.

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